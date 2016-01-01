بالفيديو : طبيب عسكري " حارك " في السويد .. المغرب تحكمه عصابة خطيرة و الملك " و الله ما يقد عليهم"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
حقائق خطيرة جدا تلك التي كشف عنها طبيب عسكري برتبة " قبطان " ، قال أنه هاجر " حرك " إلى السويد تضامنا مع آلاف المهاجرين المغاربة المتواجدين حاليا بألمانيا والسويد ، و الذين تسعى السلطات لإعادتهم إلى المغرب ، حيث قال أنه سيجوب العالم بزيه العسكري الرسمي من أجل التعريف بالقضية .
القبطان مراد الصغير ، أو كما يسمي نفسه عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك ، تحدث عبر شريط فيديو ، عما سماه بالجمهورية المغربية غير المعلنة ، حيث أكد أنها هناك جهات عليا تتحكم فيها بشكل مباشر ، وأن الملك لا يملك سلطة التحكم فيها ، و أن هناك جهات ترفض الامتثال لأوامر الملك .
هذا و قد أشاد الطبيب العسكري ، بالدور الكبير الذي يلعبه كل من الصحفي حميد المهداوي و مول الكاسكيطة و سكيزوفرين … في فضح الفساد المستشري في المغرب .. كما دعا المهاجرين المغاربة السالف ذكرهم إلى تشكيل جمعية تنوب عنهم من أجل رفع ملف للأمم المتحدة للفصل في قضيتهم .. تفاصيل أخرى ضمن هذا الفيديو :
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