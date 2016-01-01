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مقتل مستخدم بمعصرة للزيتون و إضرام النار في جثته بضواحي قلعة السراغنة

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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مقتل مستخدم بمعصرة للزيتون و إضرام النار في جثته بضواحي قلعة السراغنة

أخبارنا المغربية 

اهتزت ساكنة جماعة المربوح بقلعة السراغنة مساء يوم أمس الجمعة، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها مستخدم بمعصرة للزيتون توجد بالمنطقة.

و أشارت مصادر محلية أن جثة الضحية تعرضت للحرق، في حين لم يثبث بعد سبب القتل، حيث اختفت معالم الجريمة مع احتراق الجثة.

و استنفر الحادث العناصر الأمنية، نظرا لبشاعتها، حيث فتحت تحقيقا موسعا استجوبت فيه صاحب المعصرة و مقربين من الضحية، حيث رجحت المصادر أن تكون تصفية الحسابات هي الدافع وراء ارتكاب هذا الجرم.

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