مقتل مستخدم بمعصرة للزيتون و إضرام النار في جثته بضواحي قلعة السراغنة
أخبارنا المغربية
اهتزت ساكنة جماعة المربوح بقلعة السراغنة مساء يوم أمس الجمعة، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها مستخدم بمعصرة للزيتون توجد بالمنطقة.
و أشارت مصادر محلية أن جثة الضحية تعرضت للحرق، في حين لم يثبث بعد سبب القتل، حيث اختفت معالم الجريمة مع احتراق الجثة.
و استنفر الحادث العناصر الأمنية، نظرا لبشاعتها، حيث فتحت تحقيقا موسعا استجوبت فيه صاحب المعصرة و مقربين من الضحية، حيث رجحت المصادر أن تكون تصفية الحسابات هي الدافع وراء ارتكاب هذا الجرم.
شاشة أخبارنا
المغرب يلجأ إلى تلقيح السحب ليسقط المطر الاصطناعي
أخبارنا المغربية - الرباط كشف الحسين بوعايد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، أن مديرة الأرصاد لجأت منذ بداية أكتوبر الجاري إلى تقنية الاستمطار لمساعدة المطر على ... تفاصيل أكثر
- شكوك حول وفاة ممرضة داخل بيتها تستنفر الوقاية المدنية والأمن والسلطات ومفاجأة غريبة بعد اقتحام المنزل !
- بعد ثلاثة مواسم ناجحة : " رشيد شو" في نسخة رابعة مغايرة ، هذه تفاصيلها
- أبناء ادريس البصري يعوضون بـ11 مليون درهم
- مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟