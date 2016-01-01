شريط فيديو جنسي لرجلين داخل مرحاض يثير ضجة وهذه هي حقيقته

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تداولت مجموعة من المواقع الالكترونية والصفحات الفايسبوكية شريط فيديو يظهر فيه رجلان وهما يمارسان الجنس داخل مرحاض عمومي، حيث التقط أحد الذين كانوا في المرحاض المجاور اللقطات من أعلى الباب.

المواقع التي نشرت الخبر سوقت الموضوع على أنه حدث في مدينة مغربية، إلا أن الأمر يتعلق بشريط فيديو تم التقاطه الصيف الماضي بالبرازيل، ويعود لأحد المسؤولين بنادي فلامينكو لكرة القدم ، وقد أثار ضجة هناك عندما تم تداوله قبل أشهر.