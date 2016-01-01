الرئيسية | حوادث وقضايا | ما هو مصير آلاف المغاربة المطرودين من ألمانيا‎ ؟

ما هو مصير آلاف المغاربة المطرودين من ألمانيا‎ ؟

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ما هو مصير آلاف المغاربة المطرودين من ألمانيا‎ ؟

أخبارنا المغربية 

أخفت السلطات الأمنية الألمانية معلومات حساسة تتصل بـ"السلوك المتطرف" لمرحلين مغاربة لتسهيل عودتهم وسلامتهم من الاعتقال بتهم تتعلق بالإرهاب. 

و قالت مجلة الأسبوع الصحفي أن العاصمة الرباط تعرف سياسة وقائية موصوفة بالحجة والنجاعة في آن واحد، وقد تهدد مرحلين بدخول السجن.

و تابعت نفس الصحيفة أن  المملكة دخلت في إجراء ات لترحيل 12 ألف مهاجر غير شرعي موجود حاليا في ألمانيا، حوالي 10 آلاف منهم، وصلوا إليها في أقل من سنة، في موجة تدفق اللاجئين السوريين على البلد الأوروبي المذكور، طبقا لاتفاق جرى بين الملك محمد السادس وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

مجموع المشاهدات: 1937 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات