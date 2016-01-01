ما هو مصير آلاف المغاربة المطرودين من ألمانيا ؟
أخبارنا المغربية
أخفت السلطات الأمنية الألمانية معلومات حساسة تتصل بـ"السلوك المتطرف" لمرحلين مغاربة لتسهيل عودتهم وسلامتهم من الاعتقال بتهم تتعلق بالإرهاب.
و قالت مجلة الأسبوع الصحفي أن العاصمة الرباط تعرف سياسة وقائية موصوفة بالحجة والنجاعة في آن واحد، وقد تهدد مرحلين بدخول السجن.
و تابعت نفس الصحيفة أن المملكة دخلت في إجراء ات لترحيل 12 ألف مهاجر غير شرعي موجود حاليا في ألمانيا، حوالي 10 آلاف منهم، وصلوا إليها في أقل من سنة، في موجة تدفق اللاجئين السوريين على البلد الأوروبي المذكور، طبقا لاتفاق جرى بين الملك محمد السادس وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
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