مواطنون يتعرضون للاعتداء و محاولة الدهس من طرف نجل مسؤول حزبي بالقنيطرة

أخبارنا المغربية

تعرض مواطنون للاعتداء من طرف نجل أمين عام بالنيابة لحزب معارض، مساء يوم أمس، بعدما احتجوا على تصرفاته وسلوكاته المخلة بالآداب بإحدى محطات البنزين وسط مدينة القنيطرة.

و وفق يومية المساء فقد حاول ابن المسؤول الحزبي الذي هو عضو بمجلس المستشارين، دهس جمهور من الناس بسيارته الفاخرة من نوع BMWX6، و التي تحمل على واجهتها الأمامية شارة تنبه إلى أن صاحبها عضو بالغرفة الثانية.

و لم يأبه المعتدي الذي كان في حالة غير طبيعية، بصرخات سيدة طالبته بكل أدب بالكف عن إهانتها وسبها بالكلام الفاحش الخادش للحياء العام، ولم يكترث لتوسلات قريب له طلب منه الرحيل ومغادرة المكان ، حيث أطلق للسانه العنان للتفوه بما يشاء في حق من شاء بدون تردد أو خوف.

و استنكر الحاضرون التصرفات التي أثارها الشاب المذكور بالمحطة وتهجمه على تلك السيدة بالطريقة إياها لمجرد أنها تدخلت لوقف اعتدائه اللفظي على عامل بالمحطة، وهو ما جعله موضع استهجان رد عليه بحركة مشينة بتحريك أصبعه الأوسط بوجه الجميع، ثم انطلق بسرعة جنونية معرضا حياة العديد من المواطنين للخطر بعدما استدار في الاتجاه الممنوع.

و أشارت نفس اليومية إلى أن هذا الفتى المدلل له سوابق عدة في هذا المجال خرج منها كالشعرة من العجين، بينها واقعة عرفتها القنيطرة شهر أبريل 2013، حينما تم إيقافه متلبسا بالاعتداء بالضرب والشتم على عنصر من فرقة الصقور أثناء قيامه بالتحقق من هوية فتاة مخمورة كانت برفقة ابن ممثل الأمة.