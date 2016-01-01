المغرب يرفع حالة التأهب بمعبري سبتة ومليلية بعد تقارير استخباراتية مقلقة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
تلقى كل من المغرب وإسبانيا تقارير استخباراتية تحذره فيها من وجود تهديدات داعشية قد تستهدف مرافق حيوية داخل كل من سبتة ومليلية المحتلتين.
وحسب يومية المساء في عددها ليوم غد، فإن كل المغرب وإسبانيا سارعا إلى رفع درجة التأهب بمعبري سبتة ومليلية وذلك ، حيث تم تشديد المراقبة على الأشخاص الذين يعبرون من الجانبين، بغية رصد أي تسلل إرهابي.
هذا ومن المنتظر أن تستمر حالة التأهب إلى ما بعد إجراءات أعياد الميلاد، الشيء الذي سيعرقل لا محالة حركة مرور السياح وممتهني التهريب المعيشي بين الجانبين.
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