معطيات جديدة حول حادثة السير المفجعة التي شهدتها برشيد
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أفادت مصادر محلية من برشيد أن جل ضحايا حادثة السير المفجعة التي شهدتها المنطقة ظهر اليوم هم من عائلة واحدة.
وأضافت مصادرنا أن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور حفل خطبة، لكن شاءت الأقدار أن يتحول الفرح إلى مأتم.
هذا ولازال هناك 20 شخصا يرقدون في قسم المستعجلات 15 منهم حالتهم جد خطيرة.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : طبيب عسكري " حارك " في السويد .. المغرب تحكمه عصابة خطيرة و الملك " و الله ما يقد عليهم"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية حقائق خطيرة جدا تلك التي كشف عنها طبيب عسكري برتبة " قبطان " ، قال أنه هاجر " حرك " إلى ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟