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معطيات جديدة حول حادثة السير المفجعة التي شهدتها برشيد

بواسطة أخبارنا المغربية 31 دقيقة مضت
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معطيات جديدة حول حادثة السير المفجعة التي شهدتها برشيد

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية من برشيد أن جل ضحايا حادثة السير المفجعة التي شهدتها المنطقة ظهر اليوم هم من عائلة واحدة.

وأضافت مصادرنا أن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور حفل خطبة، لكن شاءت الأقدار أن يتحول الفرح إلى مأتم.

هذا ولازال هناك 20 شخصا يرقدون في قسم المستعجلات 15 منهم حالتهم جد خطيرة.

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