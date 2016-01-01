مؤلم : انتحار طفل عمره 12 سنة بواسطة "شارجور" بكلميم
أخبارنا المغربية- كلميم
أقدم طفل يبلغ من العمر 12 سنة، أمس الأحد 23 أكتوبر 2016، على الانتحار شنقا بواسطة شاحن كهربائي للهاتف “شارجور".
وقالت مصادر محلية إن الطفل ، حيث عثر كان يعاني اضطرابات نفسية، ويتابع دراسته بالمستوى السادس الابتدائي بكلميم، ما قد يكون سببا وراء إقدامه على الانتحار .
وقد نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعه للترشيح، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا في ظروف وملابسات الحادث.
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