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مؤلم : انتحار طفل عمره 12 سنة بواسطة "شارجور" بكلميم

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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مؤلم : انتحار طفل عمره 12 سنة بواسطة "شارجور" بكلميم

أخبارنا المغربية- كلميم

أقدم  طفل يبلغ من العمر 12 سنة، أمس الأحد 23 أكتوبر 2016، على الانتحار شنقا بواسطة شاحن كهربائي للهاتفشارجور".

 

وقالت مصادر محلية إن الطفل ، حيث عثر كان يعاني اضطرابات نفسية، ويتابع دراسته بالمستوى السادس الابتدائي بكلميم، ما قد يكون سببا وراء إقدامه على الانتحار .

 

وقد نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعه للترشيح، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا في ظروف وملابسات الحادث.

 

 

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