مؤلم : انتحار طفل عمره 12 سنة بواسطة "شارجور" بكلميم

أخبارنا المغربية- كلميم

أقدم طفل يبلغ من العمر 12 سنة، أمس الأحد 23 أكتوبر 2016، على الانتحار شنقا بواسطة شاحن كهربائي للهاتف “شارجور".

وقالت مصادر محلية إن الطفل ، حيث عثر كان يعاني اضطرابات نفسية، ويتابع دراسته بالمستوى السادس الابتدائي بكلميم، ما قد يكون سببا وراء إقدامه على الانتحار .

وقد نقل جثمان الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعه للترشيح، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا في ظروف وملابسات الحادث.