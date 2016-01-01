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بالصور: قتيل و8 جرحى في حادثة سير بأمسكرود

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالصور: قتيل و8 جرحى في حادثة سير بأمسكرود

 

أخبارنا المغربية من أكادير

لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون ضمنهم أربعة في حالة خطيرة، في حادثة سير وقعت السبت 22 أكتوبر 2016، قرب محطة الأداء أمسكرود في اتجاه أكادير.

وقال شهود عيان إن سائق شاحنة خاصة بنقل الفيول (المحروقات) لم يستطع التحكم فيها فانزلقت، مخلفة قتيلا وجرحى وخسائر جسيمة بعدد من السيارات ومحطة الأداء ومرافق مُجاورة لعين المكان،

 

وفور وقوع الحادث، هرعت عناصر الوقاية المدنية ومصالح الدرك الملكي إلى عين المكان ، حيث تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير والمصابون إلى قسم المستعجلات بذات المستشفى، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.


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