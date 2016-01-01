عاجل...الأمن المغربي يوقع ب"داعشي" يعد خلطات متفجرة بتيفلت

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

في بلاغ رسمي صادر عنه، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين عن تمكنه من إيقاف متطرف موال لما يسمى بتنظيم داعش بمدينة تيفلت .

وقال البلاغ أن التحريات الأولية أظهرت أن المشتبه فيه الذي يتابع دراسته بشعبة الهندسة، يبدي اهتماما بالغا للحصول على وصفات متعلقة بتحضير وصناعة المتفجرات، في أفق القيام بعملية انتحارية ضد إحدى الأهداف الحيوية بالمملكة.

وأكد البلاغ أن التوجهات المتطرفة للمعني بالأمر تتأكد من خلال عملية التفتيش بمحل إقامته، والتي مكنت من حجز ورقة تتضمن وصفة لخلطة كيماوية لصناعة مادة متفجرة، إضافة لأسلاك كهربائية وجهاز لقياس شدة التيار الكهربائي وقارورات تحتوي على مواد مشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة من طرف المصالح المختصة..

هذا وسيتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معه، تحت إشراف النيابة العامة.