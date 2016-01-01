الحموشي يستعين بالمفتشية لرصد الاختلالات بمديرية الإعلاميات

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باشرت المفتشية العامة للأمن الوطني زيارات غير مسبوقة لمديرية الإعلاميات والبطاقة البيومترية.

و وقفت المفتشية على جملة من الاختلالات،إضافة إلى صفقات مشبوهة مرت قبل تولي المدير الجديد لمنصبه.

وإثر تقارير المفتشية والاختلالات التي رصدتها، تم إعفاء والي أمن مدير المديرية من مهامه في انتظار نتائج التحقيق مع مسؤولين أمنيين آخرين.

و وفق يومية المساء، فقد اتخذت المديرية قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق والي أمن مدير مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص ونائبه ومسؤولين بارزين بعد النتائج الأولية لافتحاص شمل مختلف أوجه تسيير هذه المديرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تشرف على البنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى تدبير الوثائق التعريفية ونظم الاتصال.