قتيلان و7 جرحى في حادثة سير على الطريق الرابطة بين الدارالبيضاء وخريبكة
أسفرت حادثة سير وقعت ليلة اليوم الاثنين على الطريق الرابطة بين الدار البيضاء وخريبكة عن مقتل شخصين واصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضحت مصالح الوقاية المدنية أن هذه الحادثة المميتة نجمت عن اصطدام سيارتين خفيفتين كانتا تسيران في اتجاه معاكس على مستوى جماعة سيدي الذهبي بدائرة بن احمد باقليم سطات.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل المصابين، 6 منهم في حالة حرجة، إلى المستشفى الاقليمي لسطات ، حيث تطلبت العملية تعبئة 10 عناصر من الوقاية المدنية وثلاث سيارات اسعاف .
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