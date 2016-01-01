اعتقال لص خطير سرق سيارة أجرة وعربد على الصقور وهكذا أسقطه حظه السيء في ضابط شرطة
أخبارنا المغربية - جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" ، أن لصا سرق سيارة أجرة صغيرة قبل قليل من زوال الثلاثاء ، كان صاحبها يقتني أغراضا من سوق تجاري ببني ملال ، حيث لمحه السائق و ضابط شرطة ، فانتبه لهما وفر مسرعا من المكان ، فلاحقاه بعدما ربطا الاتصال بالشرطة .
ويضيف المصدر ل"أخبارنا" ، فالصقور كانوا قريبين بالمكان ، فحاصروه بالقرب من المستشفى الجهوي ببني ملال ، وتمكنوا من توقيفه وتصفيده ، إلا أنه عربد عليهم وقام بالانتقام من سيارة الأجرة بتكسير زجاج الأضواء الأمامي ، وسط صدمة صاحبها والمواطنين الذين تابعوا الواقعة .
وأكدت مصادر "أخبارنا" ، أن بعض المواطنين من ساكنة الحي ، تعرفوا على اللص ، وأكدوا أنه نفس الشخص الذي يروع بناتهم ، حيث كان يعترض سبيلهم ويسلبهم ممتلكاتهم وهواتفهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، ثم يلوذ بالفرار .
هذا وتم اقتياد اللص الموقوف الى مخفر الشرطة ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟