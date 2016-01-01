اعتقال لص خطير سرق سيارة أجرة وعربد على الصقور وهكذا أسقطه حظه السيء في ضابط شرطة

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" ، أن لصا سرق سيارة أجرة صغيرة قبل قليل من زوال الثلاثاء ، كان صاحبها يقتني أغراضا من سوق تجاري ببني ملال ، حيث لمحه السائق و ضابط شرطة ، فانتبه لهما وفر مسرعا من المكان ، فلاحقاه بعدما ربطا الاتصال بالشرطة .

ويضيف المصدر ل"أخبارنا" ، فالصقور كانوا قريبين بالمكان ، فحاصروه بالقرب من المستشفى الجهوي ببني ملال ، وتمكنوا من توقيفه وتصفيده ، إلا أنه عربد عليهم وقام بالانتقام من سيارة الأجرة بتكسير زجاج الأضواء الأمامي ، وسط صدمة صاحبها والمواطنين الذين تابعوا الواقعة .

وأكدت مصادر "أخبارنا" ، أن بعض المواطنين من ساكنة الحي ، تعرفوا على اللص ، وأكدوا أنه نفس الشخص الذي يروع بناتهم ، حيث كان يعترض سبيلهم ويسلبهم ممتلكاتهم وهواتفهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، ثم يلوذ بالفرار .

هذا وتم اقتياد اللص الموقوف الى مخفر الشرطة ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه.