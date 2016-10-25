الوزيرة الحيطي تتابع مايسة قضائيا والأخيرة ترد : "وحلنا مع أراذل القوم"

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

أكدت كاتبة الرأي والناشطة الفايسبوكية مايسة سلامة الناجي أنها مثلت اليوم أمام مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية بولاية أمن الرباط بعدما أقدمت الوزير حكيمة الحيطي على رفع دعوى قضائية ضدها.

مايسة قالت أنها اعتقدت للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بمقالاتها الجريئة التي تنتقد فيها المؤسسة الملكية أو كبار مستشاري العاهل المغربي، إلا أنها تفاجأت أن الأمر يتعلق بشكاية تقدمت بها الوزيرة الحيطي ضدها بسبب انتقاد صفقة "زبل الطاليان" الذي استوردته.

وقالت مايسة في تدوينتها : " لم نجد مشكلا مع ملك البلاد نفسه الذي في كل مناسبة ننتقد خطاباته. لم نجد مشكلا مع صديقه ومستشاره الهمة الذي أقحمت اسمه طيلة الحملة الانتخابية بين أسماء أمناء الأحزاب. ولا مشكل مع وزير الداخلية حصاد الذي اتهمته بالمباشر بتنظيم المسيرة ضد أخونة الدولة والتدخل لصالح حزب معين في الانتخابات. ولا مشكل مع الماجيدي الذي لطخنا إسمه بالتهم على إثر تسريبات باناما. ولا مشكل مع الحموشي الذي ننتقد طولا وعرضا احتواءه للسلفيين المفرج عنهم عبر الأحزاب. ولا مشكل مع المنصوري الذي ننتقد ديبلوماسيته الموازية ديال اللوز وكعب غزال. ولا مشكل مع بنكيران نفسه الذي حسب موظفي الأمن قال لهم: “هاديك بنتنا خليوها تقول لي بغات”.. مع من وحلنا؟ مع أراذل القوم.."