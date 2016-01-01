غريب : شاحنات محملة بأسماك مهربة تمر بأمان من حوالي 30 حاجزا للدرك

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مرت 14 شاحنة مملوكة لشخصية نافذة تحمل 260 طنا من السمك المهرب، بأمان من حوالي 30 حاجزا للدرك، بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء.

و قالت يومية الصباح أن شحنة السمك المعنية من فئة الصيد السطحي اصطادتها مراكب صيد صناعي مملوكة لشخصية نافذة، وشحنت لتغادر كل من ميناء الداخلة وميناء بوجدور، بموجب وثيقة تسمح لها بنقلها إلى معامل في المنطقة نفسها، لكنها وجدت طريقها إلى سوق الجملة للسمك بالعاصمة الاقتصادية.