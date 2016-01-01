بالفيديو : إصابات و جرحى في تدخل عنيف و مفرط للقوات العمومية بحي المكسيك بأصيلا
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
أوضاع خطيرة جدا تلك عاشت على وقعها ساكنة حي المكسيك بمدينة أصيلا ، عقب تدخل القوات العمومية بشكل عنيف ، حيث استعملت كل أنواع القمع و الترهيب ، من هراوات و غازات مسيلة للدموع .
و عن أسباب هذا التدخل العنيف ، الذي استهدف كما توضح صور الفيديو ، نساء و أطفالا صغار ، بوسائل قمع خطيرة ، فقد أكدت مصادرنا أن القوات العمومية جاءت لتنفيذ بمعية مصالح أخرى ، قرار الهدم في حق بعض المنازل التي تم تشييدها فوق أراض تابعة لملكية خاصة .
هذا و قد أصيب في هذا التدخل، عدد مهم من أفراد حي المكسيك ، خاصة النساء اللواتي دافعن بكل قواهن عن منازلهن، و وقفن في وجه القوات العمومية، حيث اضطرت هذه الأخيرة أمام هذا الصمود إلى الانسحاب، فيما ناشدت ساكنة الحي ساكنة مدينة اصيلا عموما ، و الفعاليات الحقوقية على وجه الخصوص من أجل مؤازرتها والوقوف إلى جانبها في هذه المحطة النضالية.
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