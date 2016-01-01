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بالفيديو : إصابات و جرحى في تدخل عنيف و مفرط للقوات العمومية بحي المكسيك بأصيلا

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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بالفيديو : إصابات و جرحى في تدخل عنيف و مفرط للقوات العمومية بحي المكسيك بأصيلا بالفيديو : إصابات و جرحى في تدخل عنيف و مفرط للقوات العمومية بحي المكسيك بأصيلا

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

أوضاع خطيرة جدا تلك عاشت على وقعها ساكنة حي المكسيك بمدينة أصيلا ، عقب تدخل القوات العمومية بشكل عنيف ، حيث استعملت كل أنواع القمع و الترهيب ، من  هراوات و غازات مسيلة للدموع .

و عن أسباب هذا التدخل العنيف ، الذي استهدف كما توضح صور الفيديو ، نساء و أطفالا صغار ، بوسائل قمع خطيرة ، فقد أكدت مصادرنا أن القوات العمومية جاءت لتنفيذ بمعية مصالح أخرى ، قرار الهدم في حق بعض المنازل التي تم تشييدها فوق أراض تابعة لملكية خاصة .

هذا و قد أصيب في هذا التدخل، عدد مهم من أفراد حي المكسيك ، خاصة النساء اللواتي دافعن بكل قواهن عن منازلهن، و وقفن في وجه القوات العمومية، حيث اضطرت هذه الأخيرة أمام هذا الصمود إلى الانسحاب، فيما ناشدت ساكنة الحي ساكنة مدينة اصيلا عموما ، و الفعاليات الحقوقية على وجه الخصوص من أجل مؤازرتها والوقوف إلى جانبها في هذه المحطة النضالية.

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