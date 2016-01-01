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سيارة مرقمة باسبانيا تدهس تلميذا وترسله إلى المستعجلات

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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سيارة مرقمة باسبانيا تدهس تلميذا وترسله إلى المستعجلات سيارة مرقمة باسبانيا تدهس تلميذا وترسله إلى المستعجلات

أخبارنا المغربية - جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا"، أن سيارة خفيفة مرقبة بالواح خارجية لدولة اسبانيا ، دهست زوال اليوم الاربعاء، تلميذا بشارع الحسن الثاني بأزيلال ، كان بصدد عبور الطريق بعد خروجه من المؤسسة.

ووفق المصدر ل"أخبارنا"، فالتلميذ أصيب بجروح ورضوض ، ونقل بواسطة سيارة اسعاف الى المستشفى الاقليمي بأزيلال ، فيما حضر رجال الأمن وشرطة المعاينة بعين المكان ، وفتحوا التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

وغير بعيد عن مكان الحادثة ، وقعت حادثة اخرى اثر انقلاب شاحنة محملة بالاسمنت ، وانتقلت الى هناك السلطات المحلية والامنية .

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