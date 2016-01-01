اعتقال خمسة لاعبين متلبسين باستهلاك الكوكايين من بينهم لاعب سابق بالوداد والرجاء
أخبارنا المغربية ـ الدار البيضاء
اعتقلت المصالح الأمنية بمنطقة أنفا ، أمس الثلاثاء، بأحد شوارع الدار البيضاء، خمسة لاعبين متلبسين بتهمة استهلاك مخدر الكوكايين داخل سيارة خاصة.
و أوضح مصدر أمني لموقع قناة دوزيم، أن من ضمن الموقوفين لاعب كرة قدم شهير سبق أن لعب للوداد والرجاء، فيما زاوج ثاني المعتقلين بين رياضة كرة القدم وكرة السلة بعدد من النوادي الوطنية.
و أضاف المصدر أن المعنيين بالأمر سيتم الإفراج عنهم فور عرضهم على أنظار وكيل الملك.
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