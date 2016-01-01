تسجيل هزة أرضية في عرض ساحل مدينة الحسيمة و هذه هي درجتها
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أفاد بلاغ للمعهد الوطني للجيوفيزياء، بأن هزة أرضية بقوة 3,5 درجات على سلم ريشتر سجلت، الأربعاء، بعرض مدينة الحسيمة.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد أن هذه الهزة الأرضية سجلت عند الساعة الثانية عشرة و 52 دقيقة زوالا.
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