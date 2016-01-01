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الدرك الملكي يحجز من داخل "مثمورة" نصف طن من الكيف و100 كلغ من طابا و3 كلغ من الشيرا وأسلحة بيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن  عناصر الدرك الملكي لتاكزيرت اقليم بني ملال ، تمكنوا زوال اليوم من مداهمة معمل لصنع الماحيا وبيع وترويج المخدرات بمنطقة العيايطة .

وحسب معطيات حصرية حصلت عليها "اخبارنا" فالمروج يعتبر من بين أخطر المروجين بالمنطقة ، مبحوث عنه في قضايا عديدة تتعلق بالضرب والجرح وحمل السلاح، حيث فطن لكمين الدرك الملكي ،ولاذ بالفرار .

وحجز الدرك الملكي أثناء مداهمتهم للمكان ،من داخل "مثمورة" تحت الأرض كمية مهمة من المخدرات ،حوالي نصف طن من الكيف ،و100 كلغ من طابا ،و3 كلغ من الشيرا ،و600 لتر من ماحيا ،وأسلحة بيضاء ومعدات في صنع الماحيا .

 
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