عداوة قديمة تتحول الى جريمة قتل بشعة بمارتيل
أخبارنا المغربية - سعيد المهيني
استفاقت ساكنة الوادي المالح بمدينة مارتيل، صبيحة يوم الخميس 27 اكتوبر 2016 ، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر يدعى (عثمان م .) مزداد سنة 1990، بعد تعرضه لضربة قاتلة بالسلاح الابيض على مستوى البطن بعد شجار نشب بين أبناء الحي .
القاتل يدعى بدوره (عثمان . ب) مزداد سنة 1986 ، يقطن بنفس الحي ويوجد حاليا بالمستشفى المدني تحت مراقبة عناصر الشرطة القضائية بسبب تعرضه لضربات على مستوى الرأس
مصادر من عين المكان أفادت ان الشابين كانت لهما عداوة قديمة .
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