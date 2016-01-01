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عداوة قديمة تتحول الى جريمة قتل بشعة بمارتيل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عداوة قديمة تتحول الى جريمة قتل بشعة بمارتيل عداوة قديمة تتحول الى جريمة قتل بشعة بمارتيل

أخبارنا المغربية - سعيد المهيني 

استفاقت ساكنة الوادي المالح بمدينة مارتيل، صبيحة يوم الخميس 27 اكتوبر 2016 ، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها شاب في مقتبل العمر  يدعى (عثمان م .) مزداد سنة 1990، بعد تعرضه لضربة قاتلة بالسلاح الابيض على مستوى البطن بعد شجار نشب بين أبناء الحي .

القاتل يدعى بدوره (عثمان . ب) مزداد سنة 1986 ، يقطن بنفس الحي ويوجد حاليا بالمستشفى المدني تحت مراقبة عناصر الشرطة القضائية بسبب تعرضه لضربات على مستوى الرأس 

مصادر من عين المكان أفادت ان الشابين كانت لهما عداوة قديمة .

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