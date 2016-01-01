لأول مرة بتطوان، لصان يسرقان حقيبة يدوية من يد سيدة بالاستعانة بدراجة نارية
أخبارنا المغربية ــ تطوان
شهد شارع التهامي الوزاني بتطوان ليلة الأحد الماضي سابقة في مجال السرقة لم تشهده الحمامة البيضاء من قبل.
و في التفاصيل تقول مصادر محلية، أن لصين كانا راكبين على دراجة نارية، خطفا حقيبة يدوية من يد سيدة لتسقط أرضا و تصاب بجروح، الأمر الذي تطلب استدعاء سيارة إسعاف، حيث تم نقلها إلى مستشفى سانية الرمل.
كما فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في الواقعة حيث استمعت للشهود الذي عاينو حادثة السرقة، التي تعد الأولى من نوعها في تطوان.
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