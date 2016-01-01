القبض على أصغر مشعوذة مغربية في الكويت

أخبارنا المغربية :

أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت وتحديدا إدارة جرائم المال، نشاط مشعوذة مغربية تقوم بربط الأزواج وزرع المحبة والتفريق بينهم والادعاء بمعالجة الأمراض المستعصية.

و نقل موقع صحيفة "الأنباء الكويتية" عن مصدر أمني، أن الوافدة المغربية تعد أصغر مشعوذة في الكويت يتم ضبطها، حيث تبلغ من العمر 26 عاما.

وتقوم الشابة المغربية بأعمال السحر والشعوذة مقابل مبالغ خيالية، حيث قام رجال الأمن بتحرياتهم للوقوف على ما مدى صحة شكوى تقدمت بها سيدة كانت ضحية أعمالها.

و بعد وضع كمين لها تم ضبطها متلبسة، حيث تعرفت إليها سيدة هي مصدر في المباحث وطلبت من المشعوذة معالجتها بإعادة حبيبها الذي ابتعد عنها وخطفته منها أخرى.

و أبدت المشعوذة استعدادا لهذه المهمة التي وصفتها بالسهلة، لكنها طلبت مبلغا ماليا وتم التنسيق مع النيابة لضبطها وعثروا بحوزتها على مبلغ 20 ألف دينار نظير أعمالها ومجموعة من الطلاسم والأقمشة الغريبة تعود لمواطنين.

و عليه تم التحقيق معها وتحويلها الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بحقها.