هذا ما قررته المحكمة في قضية سيدة أعمال مغربية متهمة بـ"الخيانة"

أخبارنا المغربية :

قررت الهيأة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء، تأجيل ملف هند العشابي، زوجة السفير الكويتي في النمسا، المتابعة بتهمتي الخيانة الزوجية والتزوير، والذي أثار الكثير من الجدل، خصوصا خلال أطوار آخر جلسات محاكمتها، قبل جلسة النطق بالحكم.

و وفق يومية الأخبار التي أوردت تفاصيل الخبر، فإن الهيأة القضائية رفضت تمتيع المتهمين في الملف، بالسراح المؤقت، على الرغم من قيمة الضمانات المالية الخيالية التي قدمتها هند، والتي تتجاوز 10 مليارات، فيما قدم محسن كريم بناني، رجل الأعمال المتهم معها في الملف، شيكا بملغ 50 مليار سنتيم.

و أضافت اليومية إن المحكمة ستنظر في الملف، في الشق المتعلق بالدعوى العمومية المرفوعة على أنظارها، بتهمتي الخيانة الزوجية وتزوير محضر رسمي، يوم 10 نونبر المقبل.

و ستنعقد جلسة أخرى للنظر في الملف، في شق آخر قبل ذلك بأيام، في قضية مثيرة متعلقة بسيدة أعمال، صاحبة شركة طيران، بأسطول مكون من ثماني طائرات مدنية، يبلغ ثمن الواحدة فيها، 80 مليار سنتيم، بالإضافة إلى ملكيتها لطائرات خاصة بتنقلاتها، مرتبطة أساسا بصاحبة استثمارات كبرى، في مجال الطيران والسياحة والعقار والإعلام.

يذكر أن العشابي بدأت مسيرتها كمضيفة طيران خاص قبل أن تتزوج من ثري سعودي وتدخل عالم الثراء ورجال الأعمال، حيث سجن زوجها لتتعرف على شخصية مقربة من دوائر القرار بأحد دول الخليج تم تزوجت من الدبلوماسي الكويتي الذي كان سببا في سجنها .