آخر التطورات .. لمجرد يمثل حاليا أمام قاضي التحقيق و دخول أمريكا على الخط قد يؤثر على قضيته

أخبارنا المغربية :

غادر سعد لمجرد مخفر الشرطة (في بولفار دوباري) الذي كان معتقلا فيه منذ صباح أول أمس الاربعاء و جرى اقتياده نحو المحكمة الجنائية (شاطلي).

و يمثل لمجرد منذ الساعة الثانية عشرة زوالا ، أمام قاضي التحقيق بفرنسا، حيث يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب،

و أفادت مصادر أن دخول محامي ضحيته الامريكية على الخط و علم السلطات الفرنسية بالموضوع، قد يكون له تأثير في المسار العام للقضية.