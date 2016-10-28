آخر التطورات .. لمجرد يمثل حاليا أمام قاضي التحقيق و دخول أمريكا على الخط قد يؤثر على قضيته
أخبارنا المغربية :
غادر سعد لمجرد مخفر الشرطة (في بولفار دوباري) الذي كان معتقلا فيه منذ صباح أول أمس الاربعاء و جرى اقتياده نحو المحكمة الجنائية (شاطلي).
و يمثل لمجرد منذ الساعة الثانية عشرة زوالا ، أمام قاضي التحقيق بفرنسا، حيث يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب،
و أفادت مصادر أن دخول محامي ضحيته الامريكية على الخط و علم السلطات الفرنسية بالموضوع، قد يكون له تأثير في المسار العام للقضية.
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