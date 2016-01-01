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مرة أخرى..سياح فرنسيون يتعرضون ل"الكريساج" بالدار البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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مرة أخرى..سياح فرنسيون يتعرضون ل"الكريساج" بالدار البيضاء

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أكدت مصادر أمنية أن عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء قامت يوم أمس باعتراض سبيل 4 سياح من جنسية فرنسية كانوا على متن دراجات هوائية في طريقهم إلى مدينة مراكش، حيث سلبوهم ما يملكون من مقتنيات ثمينة باستعمال العنف.

وأضافت مصادرنا أن أحد السياح أصيب بجرح سطحي بعد تلقيه لطعنة بالسلاح الأبيض عندما كان يحاول تخليص صديقته من قبضتهم.

هذا وقد استنفرت ولاية الأمن عناصرها في محاولة للإيقاع بالجناة لكن دون جدوى لحدود الساعة.

للإشارة فإن وسائل إعلام إسبانية كانت قد تطرقت قبل أيام لموضوع الاستهداف المتزايد للسياح الأجانب بالمغرب معلنة عن انتهاء زمن الأمن السياحي بالمملكة.


 

 

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