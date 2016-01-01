مدير مؤسسة تعليمية بضواحي مراكش يتعرض للاعتداء من طرف أستاذة لهذا السبب

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تعرض مدير الثانوية الإعدادية الماوردي بجماعة سيد الزوين يوم أمس الخميس للاعتداء من طرف أستاذة تدرس اللغة الفرنسية بنفس المؤسسة.

و قالت مصادر محلية أن الأستاذة قامت بالإعتداء على المدير داخل مكتبه بحضور الحارس العام حيث أحدثت حالة من الرعب والفوضى داخل المؤسسة المذكورة بعد إقدامها على تكسير زجاج بعض النوافد وإطلاق عقيرتها للصراخ، و ذلك بعدما رفض طلبها المتمثل في تقليص عدد ساعات عملها .

و توجه مدير المدرسة بشكاية في الموضوع إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول هذا الاعتداء، في حين نفذ أربعة أساتذة يشتغلون بنفس المؤسسة تضامنا مع الأستاذة المعتدية.