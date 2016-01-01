الرئيسية | حوادث وقضايا | مدير مؤسسة تعليمية بضواحي مراكش يتعرض للاعتداء من طرف أستاذة لهذا السبب

مدير مؤسسة تعليمية بضواحي مراكش يتعرض للاعتداء من طرف أستاذة لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مدير مؤسسة تعليمية بضواحي مراكش يتعرض للاعتداء من طرف أستاذة لهذا السبب

أخبارنا المغربية 

تعرض مدير الثانوية الإعدادية الماوردي بجماعة سيد الزوين يوم أمس الخميس للاعتداء من طرف أستاذة تدرس اللغة الفرنسية بنفس المؤسسة.

و قالت مصادر محلية أن  الأستاذة قامت بالإعتداء على المدير داخل مكتبه بحضور الحارس العام حيث أحدثت حالة من الرعب والفوضى داخل المؤسسة المذكورة بعد إقدامها على تكسير زجاج بعض النوافد وإطلاق عقيرتها للصراخ، و ذلك بعدما رفض طلبها المتمثل في تقليص عدد ساعات عملها .

و توجه مدير المدرسة بشكاية في الموضوع إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني حول هذا الاعتداء، في حين نفذ أربعة أساتذة يشتغلون بنفس المؤسسة تضامنا مع الأستاذة المعتدية.

مجموع المشاهدات: 272 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات