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إصابة جمركيين اثنين بجروح بليغة خلال عملية مراقبة بفاس

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 46 دقيقة مضت
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إصابة جمركيين اثنين بجروح بليغة خلال عملية مراقبة بفاس

 

تعرض جمركيان لإصابات بليغة، أمس الخميس بفاس ، بعدما تعمدت سيارة اختراق حاجز جمركي عند مدخل الطريق السيار صفرو في اتجاه فاس.

وحسب المديرية العامة للجمارك، فإن الجمركيين أصيبا، بعد زوال أمس، أثناء مزاولة مهامهما الاعتيادية لمحاربة التهريب بالحاجز الجمركي المنصوب في المكان المذكور، حيث تم إعطاء الأمر بالوقوف لسيارة خفيفة من أجل المراقبة، إلا أن صاحبها الذي أوهم رجال الجمارك بالامتثال للأمر بالتوقف في وسط الطريق، انطلق بسرعة جنونية في اتجاه حقل بجانب الطريق مصيبا الجمركيين بجروح بليغة.

وذكر المصدر ذاته أن سائق السيارة لاذ بالفرار، ليتبين أنها تحمل صفائح ترقيم مزورة وبداخلها ثلاث صفائح أخرى تحمل أرقاما مختلفة.

ونقل الجمركيان إلى إحدى المصحات الخاصة بفاس لمنحهما الإسعافات الضرورية، حيث أظهر الكشف أنهما أصيبا بكسور بليغة على مستوى الساقين، فيما أعطت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإجراء بحث معمق في النازلة.

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