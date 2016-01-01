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نهاية مأساوية للاعب شباب أطلس خنيفرة بمركز تجاري

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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نهاية مأساوية للاعب شباب أطلس خنيفرة بمركز تجاري

 

أخبارنا المغربية من الجديدة :

أنهى سقوط من علو قارب 20 مترا، الخميس 27 أكتوبر 2016، حياة لاعب شباب أطلس خنيفرة لكرة اليد، محمد باش، بعدما كان يهم بتركيب الزجاج الخارجي لأحد المراكز التجارية بمدينة الجديدة.

وقالت مصادر إعلامية محلية بالجديدة إن الهالك البالغ من العمر 25 سنة كان يشتغل لحساب إحدى الشركات المكلفة بإنجاز المشروع، مضيفة أن غياب شروط السلامة كانت وراء الحادث المأساوي المميت، الذي لم يسلم منه الضحية مباشرة بعد سقوطه بدقائق،

وووفق ذات المصادر، فإن عائلة الضحية قررت مقاضاة الشركة المسؤولة علما أن الشرطة القضائية بالجديدة فتحت تحقيقا في الحادثة.

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