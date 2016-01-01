قضاء أكادير يتابع طبيبا بتهمة إحداث عاهة مستديمة بقاصر

أخبارنا المغربية من أكادير

يتابع طبيب أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بتهمة إلحاق عاهة مستديمة بقاصر، بعدما أشرف على ولادة الطفلة "سلمى" بمصحة رفقة طبيبة الأطفال ومديرة المصحة.

وجاء في شكاية المتضرر أن واقعة إحداث الضرر الجسماني البليغ كانت بسبب عدم أخد الحيطة والحذر في عملية جراحية بسيطة، حيث تم سحب الذراع الأيسر للمولودة بشكل غير مهني أدى إلى إتلاف الجهاز العصبي بكامله، علاوة على عدم قيام الطبيب ببذل العناية الواجبة تجاه الأم واتجاه الجنين أثناء عملية الولادة، ولم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لانقاد الضحية من خلال استعمال التقنيات الحديثة والاستعانة بذوي الخبرة.

وأضاف المشتكي أن الطفلة ألقي بها خارج المصحة وعرضت على مجموعة من الأطباء، أثبتوا أن الذراع الأيسر فقد وظائفه العصبية بصفة نهائية وأصبح مشلولا وأن الطفلة في حاجة إلى العناية الطبية طيلة حياتها”.