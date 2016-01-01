بالفيديو : القضاء الايطالي يحسم في قضية ذبح مهاجر مغربي لزوجته و ابنته

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

قضت محكمة مدينة بوردينوني بالسجن المؤبد في حق المهاجر المغربي الذي أقدم في 15 أبريل 2015 ، على قتل زوجته وابنتهما الوحيدة ذات السنوات السبعة، في الموضوع الذي تطرقنا له سابقا في موقع " أخبارنا المغربية ".

ظروف اجتماعية صعبة ، أبرزها فقدانه لعمله، دفعت عبد الهادي لحمر ،40 سنة ، إلى ارتكاب هذه المجزرة ، في حق زوجته توريا الربيبي المنحدرة من مدينة الصخيرات ، و البالغة من العمر قيد حياتها 30 سنة، وابنتهما الوحيدة هبة، حيث صرح أمام قاضي التحقيق قائلا : " لقد ارتكبت أكبر جريمة يمكن أن يرتكبها الأب، لقد قتلت ابنتي وكان علي ان أعطيها الحياة، وأية عقوبة ستحكمون بها علي لن تكون أقسى مما اعانيه في داخلي" مضيفا موجها كلامه للقاضي " حتى لو أمرتم بإعدامي فأنا ميت منذ أن قتلت زوجتي وابنتي"

وكان الأطباء الذين كلفتهم المحكمة بإنجاز خبرة عن حالته العقلية أثبتوا أن المهاجر المغربي في كامل قواه العقلية وأنه مسؤول عن جميع تصرفاته. وهو ما أخذت به المحكمة لتصدر عقوبة السجن المؤبد في حق لحمر ، على أن يسمح له بالاختلاط مع باقي السجناء أثناء فترة النهار.