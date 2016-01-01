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لهذا السبب محامي ساركوزي يتكلف بقضية سعد لمجرد

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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لهذا السبب محامي ساركوزي يتكلف بقضية سعد لمجرد لهذا السبب محامي ساركوزي يتكلف بقضية سعد لمجرد

أخبارنا المغربية :

كشفت موقع "بابوبي" استنادا الى مصادره الخاصة، أن المحامي الفرنسي الشهير جان مارك فديدا ، سيتكلف بالدفاع عن الفنان المغربي سعد لمجرد نظرا للصعوبات التي واجهت المحامي المغربي إبراهيم الراشدي .

و حسب ذات المصدر، تعول عائلة لمجرد كثيرا على المحامي الفرنسي لاخراج ابنهم من السجن ، خصوصا أنه يعتبر من المحامين الأكفاء في فرنسا.

و سبق لفديدا الترافع في مجموعة من قضايا الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي الى جانب الترافع في القضية الشهيرة "affaire Clearstream".

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