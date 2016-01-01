سياح إسبان ينجون من موت محقق عقب احتراق حافلتهم بين طنجة وتطوان
بواسطة 25 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
نجا مجموعة من السياح الإسبان من موت محقق وذلك بعد اندلاع نيران قوية في محرك الحافلة التي كانت تقلهم على بعد حوالي 40 كيلومتر من مدينة تطوان على مستوى جماعة حكامة القروية.
هذا وقد تمكن ركاب الحافلة المذعورين من الخروج منها قبل أن تنتقل النيران إلى الداخل ويقضي عليهم الدخان الكثيف المنبعث من مؤخرتها.
وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق ، فيما تم نقل السياح على متن حافلة سياحية أخرى نحو وجهتهم.
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