الرئيسية | حوادث وقضايا | مؤلم...انتحار سيدة حامل بمنزل أسرتها بالفقيه بنصالح

مؤلم...انتحار سيدة حامل بمنزل أسرتها بالفقيه بنصالح

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مؤلم...انتحار سيدة حامل بمنزل أسرتها بالفقيه بنصالح

 

نورالدين ثلاج -أخبارنا المغربية

أقدمت سيدة متزوجة ، أمس الجمعة 28 أكتوبر الجاري على الانتحار شنقا داخل بيت أسرتها بالفقيه بنصالح بعد شهرين من مغادرتها لعالم العزوبة.

و وفف مصادر محلية، فإن الضحية (من مواليد 1996) التي تزوجت قبل شهرين من عامل مهاجر بالديار الإسبانية واستقرت مع أسرته بمدينة واد زم كانت حاملا، إذ دخلت في حالة اكتئاب حاد خلال زيارتها لعائلتها بالفقيه بنصالح بغرض إنجاز بعض الأوراق المطلوبة قصد الالتحاق بزوجها بالخارج، لكن النهاية كانت حزينة بعدما شنقت نفسها بواسطة منديل ربطته إلى قضيب حديدي داخل بيت أسرتها، لتسلم روحها لبارئها عند وصولها للمستشفى الاقليمي.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في الحادث، فيما أودع جثمان الفقيدة مستودع الأموات من أجل التشريح بناء على أوامر النيابة العامة.

مجموع المشاهدات: 27 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات