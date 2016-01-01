مؤلم...انتحار سيدة حامل بمنزل أسرتها بالفقيه بنصالح

نورالدين ثلاج -أخبارنا المغربية

أقدمت سيدة متزوجة ، أمس الجمعة 28 أكتوبر الجاري على الانتحار شنقا داخل بيت أسرتها بالفقيه بنصالح بعد شهرين من مغادرتها لعالم العزوبة.

و وفف مصادر محلية، فإن الضحية (من مواليد 1996) التي تزوجت قبل شهرين من عامل مهاجر بالديار الإسبانية واستقرت مع أسرته بمدينة واد زم كانت حاملا، إذ دخلت في حالة اكتئاب حاد خلال زيارتها لعائلتها بالفقيه بنصالح بغرض إنجاز بعض الأوراق المطلوبة قصد الالتحاق بزوجها بالخارج، لكن النهاية كانت حزينة بعدما شنقت نفسها بواسطة منديل ربطته إلى قضيب حديدي داخل بيت أسرتها، لتسلم روحها لبارئها عند وصولها للمستشفى الاقليمي.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا في الحادث، فيما أودع جثمان الفقيدة مستودع الأموات من أجل التشريح بناء على أوامر النيابة العامة.