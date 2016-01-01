يا سلام ....أجنبي يشتري لعشيقته المغربية فيلا فخمة بالمغرب بأموال المعاقين
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أفادت تقارير إعلامية أن مواطنا من جنسية سويسرية وجد نفسه في مأزق حقيقي بعدما تورط في عملية اختلاس ضخمة بسبب حبه الشديد لعشيقته المغربية.
وأضافت ذات المصادر أن السوبسري استغل مركزه كمسؤول لجمعية تهتم بالمعاقين بسويسرا ليختلس أزيد من مليون يورو ويحولها إلى المغرب حتى تشتري بهم رفيقته فيلا فخمة وعقارات أخرى.
هذا وقد شرعت السلطات السويسرية في التحقيق في القضية إذ من المتوقع أن ترسل فريق محقيق إلى المغرب لتدارس الموضوع من الجهات الأمنية المغربية.
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