واش السيبة ..شفار يسرق هاتف فتاة على طريقة أفلام الأكشن
أخبارنا المغربية - جمال مايس
علمت "أخبارنا" أن لصين على متن دراجة نارية كبيرة ،كانا ليلة أمس يتربصان بضحاياهم بالقرب من حي سمية بشارع محمد الخامس ببني ملال ، فلمحا فتاة تمشي في الشارع تحمل هاتفا نقالا ، فتوجه وراءها أحدهما ، وسلبها هاتفها النقال ، ثم فر مسرعا نحو صديقه الذي كان ينتظره على متن الدراجة النارية ، ليغادرا المكان بسرعة جنونية نحو طريق مراكش ، تاركين ضحيتهما مصدومة من هول الفزع والخوف الذي تعرضت له .
هذا ورغم محاربة الأمن لظاهرة السرقة في الشوارع ، إلا أنها تنامت بشكل مخيف في الاونة الأخيرة ، وبات اللصوص يربصون بضحاياهم ويسلبونهم ممتلكاتهم ، خصوصا الهواتف النقالة .
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