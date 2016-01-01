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واش السيبة ..شفار يسرق هاتف فتاة على طريقة أفلام الأكشن

بواسطة أخبارنا المغربية 11 دقيقة مضت
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واش السيبة ..شفار يسرق هاتف فتاة على طريقة أفلام الأكشن

أخبارنا المغربية - جمال مايس  

 علمت "أخبارنا" أن لصين على متن دراجة نارية كبيرة ،كانا ليلة أمس يتربصان بضحاياهم بالقرب من حي سمية بشارع محمد الخامس ببني ملال ، فلمحا فتاة تمشي في الشارع تحمل هاتفا نقالا ، فتوجه وراءها أحدهما ، وسلبها هاتفها النقال ، ثم فر مسرعا نحو صديقه الذي كان ينتظره على متن الدراجة النارية ، ليغادرا المكان بسرعة جنونية نحو طريق مراكش ، تاركين ضحيتهما مصدومة من هول الفزع والخوف الذي تعرضت له .

هذا ورغم محاربة الأمن لظاهرة السرقة في الشوارع ، إلا أنها تنامت بشكل مخيف في الاونة الأخيرة ، وبات اللصوص يربصون بضحاياهم ويسلبونهم  ممتلكاتهم ، خصوصا الهواتف النقالة .

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