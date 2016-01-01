واش السيبة ..شفار يسرق هاتف فتاة على طريقة أفلام الأكشن

أخبارنا المغربية - جمال مايس

علمت "أخبارنا" أن لصين على متن دراجة نارية كبيرة ،كانا ليلة أمس يتربصان بضحاياهم بالقرب من حي سمية بشارع محمد الخامس ببني ملال ، فلمحا فتاة تمشي في الشارع تحمل هاتفا نقالا ، فتوجه وراءها أحدهما ، وسلبها هاتفها النقال ، ثم فر مسرعا نحو صديقه الذي كان ينتظره على متن الدراجة النارية ، ليغادرا المكان بسرعة جنونية نحو طريق مراكش ، تاركين ضحيتهما مصدومة من هول الفزع والخوف الذي تعرضت له .



هذا ورغم محاربة الأمن لظاهرة السرقة في الشوارع ، إلا أنها تنامت بشكل مخيف في الاونة الأخيرة ، وبات اللصوص يربصون بضحاياهم ويسلبونهم ممتلكاتهم ، خصوصا الهواتف النقالة .