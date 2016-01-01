زوج يطرح صهره أرضا بالضربة القاضية في الشارع ويرسله للمستعجلات
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن زوجا دخل في خلاف مع زوجته بحضور صهره بأحد شوارع بني ملال ، حيث استشاط الزوج غضبا بعد تطور النزاع ، ليوجه ضربة لصهره ، أسقطته أرضا مغمى عليه ، ثم لاذ بالفرار الى وجهة غير معروفة.
ويضيف مصدر "أخبارنا" أن مواطنين ربطوا الاتصال برجال الأمن ، حيث حلت دورية بعين المكان ، وتم استدعاء سيارة اسعاف ، فنقلت المصاب الى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال من أجل تلقي الاسعافات الضرورية .
هذا واستغرب مواطنون كانوا بالمكان الحالة التي وصلت إليها العلاقات الأسرية، خصوصا عندما شاهدوا الابنة وهي تصرخ وتبكي بشكل هستيري لحظة النزاع بين والديها ، ولحظات سقوط الصهر.
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