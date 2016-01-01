أطر مشفى وزان ينجحون في إنقاذ شاب "مذبوح" و الجاني مازال في حالة فرار



وزان :



قام شاب، وسط شارع محمد الخامس من مدينة وزان، بذبح غريمه بسبب نزاعات مالية كانت تربط شقيق المعتدي بالضحية.



ووسط ذهول المارة ممن عاينوا الفاجعة التي وقعت بالنفوذ الترابي لمدينة وزان، فقد أبدى الضحيّة الكثير في التشبّث بالحياة بالرغم من خطورة الإصابة بعد أن عمد الجاني إلى تمرير آلة حادة على عنق الضحية.



المصاب نقل على وجه العجل صوب المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، حيث خضع لتدخل جراحي يستدعي الاستعجال والدقّة وقف عليه طبيب مختص في الأنف والحجرة وطاقم التخدير والإنعاش، وقد كلل بالنجاح.



الواقعة الإجراميّة المسجلة استنفرت عناصر الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية لوزان، حيث انتقلت إلى عين المكان وبعدها إلى المشفى قصد الوقوف على الحالة ومتابعة القضية.



وجرى فتح تحقيق قضائي في الحادث، بأوامر من النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وحيثيات الجريمة؛ فيما لا يزال الجاني في حالة فرار.