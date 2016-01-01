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اضراب عام بالحسيمة تضامنا مع الشهيد محسن فكري و هذا ما قرره أصحاب الطاكسيات

بواسطة أخبارنا المغربية 49 دقيقة مضت
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اضراب عام بالحسيمة تضامنا مع الشهيد محسن فكري و هذا ما قرره أصحاب الطاكسيات اضراب عام بالحسيمة تضامنا مع الشهيد محسن فكري و هذا ما قرره أصحاب الطاكسيات

أخبارنا المغربية ـ الحسيمة 

تعيش مدينة الحسيمة اضرابا عاما اليوم الاحد تضامنا مع الشاب محسن فكري الذي توفي ليلة أول أمس الجمعة مطحونا وسط شاحنة أزبال ، بعدما ارتمى داخلها احتجاجا على مصادرة كمية أسماك اقتناها بغرض اعادة بيعها.

و أقفلت المقاهي أبوابها و سوق الخضر و الفواكه و توقفت حركة سيارات الاجرة الكبيرة و الصغيرة ، حيث قام عدد كبير من سائقي الطاكسيات بنقل المواطنين بالمجان ، في موكب جنائزي مهيب انطلق من مدينة الحسيمة في هذه الاثناء نحو امزورن.

و تنقل مواطنون من بركان و الناظور و تطوان و طنجة و مدن مغربية أخرى لحضور جنازة الشاب محسن فكري الذي سيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر بمسقط رأسه امزورن.

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