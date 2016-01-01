اضراب عام بالحسيمة تضامنا مع الشهيد محسن فكري و هذا ما قرره أصحاب الطاكسيات

أخبارنا المغربية ـ الحسيمة

تعيش مدينة الحسيمة اضرابا عاما اليوم الاحد تضامنا مع الشاب محسن فكري الذي توفي ليلة أول أمس الجمعة مطحونا وسط شاحنة أزبال ، بعدما ارتمى داخلها احتجاجا على مصادرة كمية أسماك اقتناها بغرض اعادة بيعها.

و أقفلت المقاهي أبوابها و سوق الخضر و الفواكه و توقفت حركة سيارات الاجرة الكبيرة و الصغيرة ، حيث قام عدد كبير من سائقي الطاكسيات بنقل المواطنين بالمجان ، في موكب جنائزي مهيب انطلق من مدينة الحسيمة في هذه الاثناء نحو امزورن.

و تنقل مواطنون من بركان و الناظور و تطوان و طنجة و مدن مغربية أخرى لحضور جنازة الشاب محسن فكري الذي سيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر بمسقط رأسه امزورن.