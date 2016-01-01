هدشي بزاف..اعتقال شاب عربد بالشارع وكسر زجاج 7 سيارات مركونة

أخبارنا المغربية - جمال مايس

في أخبار موضة تكسير السيارات التي باتت تعرفها بني ملال ، أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا كان في حالة غير طبيعية ، عربد في الشارع بشكل هستيري ، وأقدم ليلة السبت الأحد على تكسير زجاج 7 سيارات كانت مركونة في موقف للسيارات يحرسه حارس ليلي بحي الصمعة ببني ملال.



ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالمعتدي بقي بالمكان واستشاط غضبا وكان يحمل سكينا ، الى أن حلت دورية لرجال الشرطة ، ليتم اعتقاله ونقله الى مخفر الشرطة من أجل التحقيق معه ، في انتظار عره على أنظار النيابة العامة لتقول العدالة كلمتها في حقه.



هذا وتشهد شوارع بني ملال في كل مرة تكسير السيارات من طرف مخمورين أو من ذوي السوابق العدلية ، وهي الظاهرة التي باتت تخيف العديد من أصحاب السيارات.