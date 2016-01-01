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هدشي بزاف..اعتقال شاب عربد بالشارع وكسر زجاج 7 سيارات مركونة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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هدشي بزاف..اعتقال شاب عربد بالشارع وكسر زجاج 7 سيارات مركونة

أخبارنا المغربية - جمال مايس  

 في أخبار موضة تكسير السيارات التي باتت تعرفها بني ملال ، أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا كان في حالة غير طبيعية ، عربد في الشارع بشكل هستيري ، وأقدم ليلة السبت الأحد على تكسير زجاج 7 سيارات كانت مركونة  في موقف للسيارات يحرسه حارس ليلي بحي الصمعة  ببني  ملال.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالمعتدي بقي بالمكان واستشاط غضبا وكان يحمل سكينا ، الى أن حلت دورية لرجال الشرطة ، ليتم اعتقاله ونقله الى مخفر الشرطة من أجل التحقيق معه ، في انتظار عره على أنظار النيابة العامة لتقول العدالة كلمتها في حقه.

هذا وتشهد شوارع بني ملال في كل مرة تكسير السيارات من طرف مخمورين أو من ذوي السوابق العدلية ، وهي الظاهرة التي باتت تخيف العديد من أصحاب السيارات.

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