هدشي بزاف..اعتقال شاب عربد بالشارع وكسر زجاج 7 سيارات مركونة
أخبارنا المغربية - جمال مايس
في أخبار موضة تكسير السيارات التي باتت تعرفها بني ملال ، أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا كان في حالة غير طبيعية ، عربد في الشارع بشكل هستيري ، وأقدم ليلة السبت الأحد على تكسير زجاج 7 سيارات كانت مركونة في موقف للسيارات يحرسه حارس ليلي بحي الصمعة ببني ملال.
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالمعتدي بقي بالمكان واستشاط غضبا وكان يحمل سكينا ، الى أن حلت دورية لرجال الشرطة ، ليتم اعتقاله ونقله الى مخفر الشرطة من أجل التحقيق معه ، في انتظار عره على أنظار النيابة العامة لتقول العدالة كلمتها في حقه.
هذا وتشهد شوارع بني ملال في كل مرة تكسير السيارات من طرف مخمورين أو من ذوي السوابق العدلية ، وهي الظاهرة التي باتت تخيف العديد من أصحاب السيارات.
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