هكذا يقضي سعد المجرد يومه بأخطر سجون فرنسا (صور)

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

يوجد الفنان المغربي سعد المجرد حاليا في سجن فلوري ميروجي الشهير في اطار مرحلة الاعتقال الاحتياطي، بعدما رفض قاضي التحقيق، طلب الدفاع تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مادية.

و بحسب تقارير إعلامية فرنسية، وصل المجرد يوم الجمعة الى السجن المذكور عقب نهاية التحقيقات في محكمة الجنايات في باريس، حيث جرى وضعه في زنزانة انفرادية داخل الجناح "د3".

و يستفيد أثناء يومه بالسجن من ساعتين مخصصتين للاستراحة مرة في الصباح و أخرى في المساء.

و يعتبر سجن فلوري ميروجي الأكبر في أوروبا و أخطر سجون بفرنسا، حيث يضم 4200 سجينا ينتشرون على مساحة 445 فدانا، وتمتد شباك الأسلاك الشائكة فوق الأسطح لتمنع المساجين من الهروب باستخدام المروحيات.

وبحسب ذات التقارير ، فإن السجن المذكور تخرج منه عدد من منفذي الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في السنوات الاخيرة.

ومن المنتظر أن يمثل المجرد غدا الاثنين أمام قاضي التحقيق، حيث سيقوم القاضي بمواجهته بالمشتكية.