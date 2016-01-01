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عاجل .. اعتقال ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل .. اعتقال ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري عاجل .. اعتقال ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري

أخبارنا المغربية : الحسيمة

كشفت مصادر من وسط الاعتصام الذي ينظمه حاليا  محتجون في ساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، أن ثلاثة من أصدقاء الراحل محسن فكري جرى اعتقالهم من طرف رجال الامن .

و لم يحدد متناولو الكلمة ضمن الاعتصام أسباب الاعتقال الذي طال  الأشخاص الثلاثة من طرف الامن ، بالمقابل أعلنوا استمرار الاعتصام إلى حين إطلاق سراحهم .

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