مسيرة حاشدة ببني ملال تضامنا مع الراحل محسن بمشاركة فعاليات حقوقية والمحامون أبرز الحاضرين (صور)

أخبارنا المغربية - جمال مايس

انطلقت مساء أمس الاحد مسيرة تضامنية حاشدة غير مسبوقة من أمام ساحة المسيرة الخضراء ببني ملال تضامنا مع الراحل محسن فكري ، ومستنكرة للطريقة البشعة التي توفي بها ، بعدما عصرته الة شاحنة الأزبال دون رحمة أو شفقة.

وجابت المسيرة شارع محمد الخامس الرئيسي ببني ملال ، ورفعت فيها لافتات تنادي باحترام كرامة المواطن وضمان حقه في العيش الكريم ، وتميزت بمشاركة مكثفة من مختلف الهيئات الحقوقية ، والجمعيات وحركة 20 فبراير والمجتمع المدني ، وما زاد من وزن هذه المسيرة هو المشاركة المكثفة للمحامين بهيئة المحاماة ببني ملال ، بينهم الأستاذ الجيكي والأستاذ الحلماوي واخرون ...كما عرفت المسيرة انضمام شباب فيسبوكيين .

واختتمت المسيرة بالقاء كلمة من طرف أعضاء اللجنة المنظمة ، حيث طالبوا بفتح تحقيق نزيه ومعاقبة المتورطين في قتل الراحل محسن فكري.