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مسيرة حاشدة ببني ملال تضامنا مع الراحل محسن بمشاركة فعاليات حقوقية والمحامون أبرز الحاضرين (صور)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مسيرة حاشدة ببني ملال تضامنا مع الراحل محسن بمشاركة فعاليات حقوقية والمحامون أبرز الحاضرين (صور) مسيرة حاشدة ببني ملال تضامنا مع الراحل محسن بمشاركة فعاليات حقوقية والمحامون أبرز الحاضرين (صور)

أخبارنا المغربية - جمال مايس

انطلقت مساء أمس الاحد مسيرة تضامنية حاشدة غير مسبوقة من أمام ساحة المسيرة الخضراء ببني ملال  تضامنا مع الراحل محسن فكري ، ومستنكرة للطريقة البشعة التي توفي بها ، بعدما عصرته الة شاحنة الأزبال دون رحمة أو شفقة.

وجابت المسيرة  شارع محمد الخامس الرئيسي ببني ملال ، ورفعت فيها لافتات تنادي باحترام كرامة المواطن وضمان حقه في العيش الكريم ، وتميزت بمشاركة مكثفة من مختلف الهيئات الحقوقية ، والجمعيات وحركة 20 فبراير والمجتمع المدني ، وما زاد من وزن هذه المسيرة هو المشاركة المكثفة للمحامين بهيئة المحاماة ببني ملال ، بينهم الأستاذ الجيكي والأستاذ الحلماوي واخرون ...كما عرفت المسيرة انضمام شباب  فيسبوكيين .

واختتمت المسيرة بالقاء كلمة من طرف أعضاء اللجنة المنظمة ، حيث طالبوا بفتح تحقيق نزيه ومعاقبة المتورطين في قتل الراحل محسن  فكري.

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