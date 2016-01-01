خريبكة تنتفض : محسن مات مقتول والمخزن هو المسؤول (صور)

نورالدين ثلاج من خريبكة

صدح صوت ساكنة خريبكة، مساء اليوم الأحد 30 أكتوبر 2016، بشعارات قوية ونارية تتهم المخزن بقتل بائع السمك محسن فكري وقتله بلا رحمة ولا شفقة، مستغلا فقره وعجزه عن الدفاع عن حقوقه كمواطن بسيط.

وردد المحتجون الذين مثلوا جميع الاطياف السياسية، النقابية، الحقوقية والمجتمع المدني وساكنة المدينة شعار "ولاد الشعب للطاحونة" في إشارة لطحن محسن فكري في حاوية النفايات بالحسيمة مساء الجمعة المنصرم دفاعا عن كرامته ولقمة العيش، متهمين المخزن بتفقير الشعب وتركيعه وامتهان كرامته يوميا.

وطالب المحتجون الذين رفعوا رايات وطنية وأعلام أمازيغية بتطبيق القانون ومعاقبة المتورطين في مقتل محسن وإحقاق الحق والعدل ورفع الظلم على المستضعفين من غالبية الشعب المغربي.

وختم المشاركون احتجاجاهم بترديد شعار : "محسن مات مقتول والمخزن هو المسؤول".