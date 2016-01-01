سعد المجرد و صلاح عبد السلام في سجن واحد !
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر اليوم الاثنين ، كشفت يومية "الصباح" ، أن الفنان المغربي سعد المجرد تم إيداعه سجن فلوري ميروغيس الذي يوجد على بعد 30 كيلومترا من العاصمة الفرنسية باريس .
و أشارت أن هذا السجن لا يوضع فيه سوى عتاة المجرمين والمتطرفين، أشهرهم المغربي صلاح عبد السلام، الإرهابي الناجي الوحيد من الكتيبة التي نفذت هجمات 13 نونبر 2015، ورؤوس المافيات الفرنسية وأعضائها، وهم مساجين يعاملون بسوء زملائهم المتورطين في قضايا الاغتصاب.
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