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بالفيديو ..شاهد عيان يكشف أدق تفاصيل واقعة طحن "شهيد الحكرة" وهذه حقيقة "طحن مو"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو ..شاهد عيان يكشف أدق تفاصيل واقعة طحن "شهيد الحكرة" وهذه حقيقة "طحن مو"

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشف شاهد عيان وأحد أصدقاء الراحل محسن فكري عن أدق تفاصيل الحادثة التي مات على إثرها الضحية وذلك من بدايتها إلى نهايتها في تصريح خص به وسائل إعلام وطنية.

الشاهد قال أن محسن اشترى كعادته السمك من عنده داخل المرسى باعتباره بحارا معروفا هناك، وعندما قام بتحميله في "فارجونيت" طالبته جمارك المرسى بتصريح الخروج، فأجابهم أنه لا يملكه، ليتم حجز السيارة وإرساله رفقتها إلى مفوضية الأمن من أجل تحرير محضر رسمي.

وعند خروجه من المركز وجد شاحنة أزبال متوقفة أمام السيارة المحجوزة والعمال يرمون السمك داخلها ليصرخ "هاداك رزقي هاداك ماشي فاسد راه غادي ننتحر عليه"، ثم قفز رفقة زملاء له خلف الشاحنة ليقول أحد المسؤولين الأمنيين الحاضرين "طحن دين مو" ، فوقعت الفاجعة.

مجموع المشاهدات: 6125 |  مشاركة في:

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1 | ملاحظ
المسؤول على وفاة محسن هو صاحب الفديو المصور فبدل الضغط على الزر لإقاف الآلة ضغط على زرآلة التصويرليربح الشهرة
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 03:53
2 | سمير بلفريج
كدوب
كذاب
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 03:54
3 | rme
dawlate lqahra
سمعوا واحد النكتة والفاهم يفهم:
قال لك واحد مول الحوت كيضور في واحد الحي او كايقول هالحوت ...هالحوت اهو يطل عليه واحد الشيطان كان تيسمع الاغنية لمعلم ثم قال ليه انشوف داك الحوت. مسكين مول الحوة وراه غلى نيتو الحوت ديالو. وهو يقول ليه هذاك الشيطان راه حويتك صغير ماعندنا مانديرو بيه غير غبر علينا كمارتك.
والله ياخد الحق في الضالمين و على راسهم داك الشيطان ولد الشياطين
مقبول مرفوض
-5
تقرير كغير لائق 2016/10/31 - 03:55
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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