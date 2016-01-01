شاذ جنسي بملابس نسائية يتعرض لضرب مبرح بالعاصمة الرباط

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

شهدت العاصمة الرباط نهاية الأسبوع المنصرم واقعة اعتداء بالضرب تعرض له شاذ جنسي كان يتجول وسط المدينة وهو يرتدي ملابس نسائية.

مصادر محلية أكدت أن الضحية اقتحم محطة الرباط المدينة وهو في حالة هلع شديد لسبب مطاردة مجموعة من الشبان له، حيث تبعوه إلى الداخل ليشبعوه ضربا ، إلا أنه نجح في الفرار منهم والاختباء داخل إحدى المقاهي.

للإشارة فإن حوادث مماثلة شهدتها مجموعة من المدن المغربية في الأشهر الماضية أشهرها الاعتداء الخطير الذي تعرض له شاذ جنسي بمدينة فاس والذي وصل صداه إلى وسائل إعلام أجنبية.