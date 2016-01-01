شاذ جنسي بملابس نسائية يتعرض لضرب مبرح بالعاصمة الرباط
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
شهدت العاصمة الرباط نهاية الأسبوع المنصرم واقعة اعتداء بالضرب تعرض له شاذ جنسي كان يتجول وسط المدينة وهو يرتدي ملابس نسائية.
مصادر محلية أكدت أن الضحية اقتحم محطة الرباط المدينة وهو في حالة هلع شديد لسبب مطاردة مجموعة من الشبان له، حيث تبعوه إلى الداخل ليشبعوه ضربا ، إلا أنه نجح في الفرار منهم والاختباء داخل إحدى المقاهي.
للإشارة فإن حوادث مماثلة شهدتها مجموعة من المدن المغربية في الأشهر الماضية أشهرها الاعتداء الخطير الذي تعرض له شاذ جنسي بمدينة فاس والذي وصل صداه إلى وسائل إعلام أجنبية.
شاشة أخبارنا
بالفيديو : تصريح مثير للشرطي الشهير هشام الملولي حول حادث وفاة السماك "محسن فكري"
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية في أعقاب حادث وفاة " السماك " الحسيمي ، محسن فكري ، خرج الشرطي الشهير هشام الملولي بتصريح مثير عبر صفحته ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟