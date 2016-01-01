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شاحنة محملة بالرمال تتسبب في انهيار قنطرة حديثة الاصلاح والسائق ينجو من موت محقق

بواسطة أخبارنا المغربية 3 دقيقة مضت
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شاحنة محملة بالرمال تتسبب في انهيار قنطرة حديثة الاصلاح والسائق ينجو من موت محقق

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

فادت مصادر ل"أخبارنا" أن شاحنة ذات مقطورة كانت محملة بالرمال ، وبصدد عبور قنطرة واد العبيد بين واويزغت وتاكليفت  اقليم أزيلال ، فانهارت بها القنطرة  بفعل الحمولة الكبيرة ، حيث كادت الشاحنة تسقط الى الأسفل.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فسائق الشاحنة لم يصب بأي اذى في الحادث ، اللهم الخسائر المادية بالمقطورة وحديد القنطرة ، حيث سارع بعض المواطنين الى تقديم المساعدة  ، وربطوا الاتصال برجال الدرك الملكي والسلطات المحلية ، وتم فتح التحقيق ومعاينة الحادثة.

جدير بالذكر أن القنطرة قديمة وتم اصلاحها مؤخرا وصباغتها .

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