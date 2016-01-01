شاحنة محملة بالرمال تتسبب في انهيار قنطرة حديثة الاصلاح والسائق ينجو من موت محقق

أخبارنا المغربية : جمال مايس

فادت مصادر ل"أخبارنا" أن شاحنة ذات مقطورة كانت محملة بالرمال ، وبصدد عبور قنطرة واد العبيد بين واويزغت وتاكليفت اقليم أزيلال ، فانهارت بها القنطرة بفعل الحمولة الكبيرة ، حيث كادت الشاحنة تسقط الى الأسفل.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فسائق الشاحنة لم يصب بأي اذى في الحادث ، اللهم الخسائر المادية بالمقطورة وحديد القنطرة ، حيث سارع بعض المواطنين الى تقديم المساعدة ، وربطوا الاتصال برجال الدرك الملكي والسلطات المحلية ، وتم فتح التحقيق ومعاينة الحادثة.

جدير بالذكر أن القنطرة قديمة وتم اصلاحها مؤخرا وصباغتها .