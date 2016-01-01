اغتصاب تلميذ قاصر يخرج الساكنة للاحتجاج وأشخاص يحرقون "براكة" بجانب المدرسة كان المتهم يبيع فيها السجارة

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

في تطورات قضية اغتصاب تلميذ قاصر ، نظمت اليوم الاثنين ساكنة اغرم لعلام اقليم بني ملال ، وقفة احتجاجية أمام المدرسة التي يتابع فيها الضحية دراسته ، واستنكروا هذا العمل الذي وصفوه بالاجرامي في حق الطفولة ، وقام بعض الأشخاص باحراق "براكة" بجوار المؤسسة التعليمية ، كان المتهم يبيع فيها السجارة ويتربص بها بضحاياه حسب قولهم.

وكان الدرك الملكي قد اعتقل المتهم الذي يبلغ 38 سنة من ذوي السوابق العدلية، اتهمته أسرة الضحية بالتغرير بطفلها وهتك عرضه .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالتحقيق مع المتهم جري تحت اشراف قائد الدرك الملكي ببني ملال ، حيث تم تقديمه على أنظار النيابة العامة باستئنافية بني ملال يوم أمس الأحد ، وحددت له جلسة ليوم الخميس المقبل.

هذا ولا يتجاوزعمر الطفل 10 سنوات ،وبعد اكتشاف أسرته للأمر تقدمت بشكاية في حق المتهم المعروف بسوابقه العدلية في السرقة وحمل السلاح والضرب والجرح.