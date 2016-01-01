انطلاق التحقيقات في اختلالات المخطط الأخضر ببنسليمان
أخبارنا المغربية
فتحت الفرقة الوطنية للدرك نهاية الأسبوع الماضي، ملف الاختلالات التي عرفها مشروع فلاحي رصد له أزيد من مليار سنتيم في إطار المخطط الأخضر.
و قالت يومية المساء أن الفرقة الوطنية للدرك استمعت إلى خمسة فلاحين من ضحايا ما أصبح يعرف بمشروع الرمان، الذي أشرفت على إنجازه مندوبية الفلاحة ببنسليمان، قبل أن يعلن عن فشله بخصوص الجهة التي تقف خلف انهيار المشروع وكيفية استفادتهم منه.
و تابعت نفس اليومية المحققين استمعوا إلى الفلاحين الخمسة بخصوص أسباب انهيار المشروع، الذي رصد له مبلغ مالي مهم وصل إلى أزيد من مليار و300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى دور الشركات التي دخلت من أجل تنفيذ المشروع والأسباب التي أدت إلى انهياره دون أن يحقق الأهداف التي وضع من أجلها.
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